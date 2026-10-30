Volkswagen приостановил разработку нового полностью электрического Golf на своем главном заводе в Вольфсбурге, Германия. Как сообщает TimesLIVE со ссылкой на Reuters, об этом сотрудникам сообщил во внутренней записке, с которой ознакомилось агентство, генеральный директор брендов массового сегмента немецкого автоконцерна Томас Шефер.

Отставание по расходам

Шефер заявил, что предприятие в Вольфсбурге отстает от целевых показателей по расходам. По его словам, дефицит составляет 300 млн евро. Он отметил, что решение было непростым с учетом значения модели Golf для Volkswagen и Вольфсбурга, однако компания сейчас не может позволить себе продолжать эту работу.

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Реструктуризация в Германии

Приостановка разработки электрического Golf свидетельствует об усилении режима экономии в штаб-квартире группы. В то же время заводы Volkswagen в Эмдене и Цвиккау, согласно внутренней записке, демонстрируют прогресс.

Эмден и Цвиккау входят в число четырех немецких предприятий, которым грозит закрытие в рамках усиленной реструктуризации. Компания проводит ее на фоне конкуренции со стороны китайских производителей и падения спроса на ключевых рынках. Завод в Вольфсбурге в этот перечень не входит.

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