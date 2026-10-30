Мате Римац преследовал угнанный Bugatti Chiron на Porsche 911 — Motor1

В Хорватии из здания компании похитили Bugatti Chiron генерального директора Bugatti Rimac Мате Римаца. По словам Римаца, он отправился преследовать автомобиль на Porsche 911, а полиция получала данные о движении гиперкара в режиме реального времени.

Как сообщает Motor1, ключи от Chiron оставили в салоне. Сотрудник заметил, как автомобиль быстро покидает территорию предприятия, после чего работники выяснили, что никто не санкционировал его выезд.

Фора в час и телеметрия

Римац сообщил полиции и сел за руль Porsche 911. На тот момент предполагаемый похититель имел примерно час форы и двигался в направлении Словении.

Система телеметрии Chiron позволяла отслеживать местонахождение автомобиля, скорость, уровень топлива и другие показатели. Римац и его коллеги передавали эти данные правоохранителям через групповой чат.

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Автомобиль остановили в Австрии

Chiron пересек границу и оказался в Австрии. Там водитель остановился, чтобы заправить автомобиль примерно на половину бака, а затем поехал дальше. По словам Римаца, за топливо он не заплатил.

Австрийская полиция перехватила Chiron. Один из полицейских был участником группового чата и получал постоянные обновления о местонахождении автомобиля, что помогло его отследить.

Римац заявил, что решил не выдвигать обвинения, поскольку сочувствует мужчине, который забрал автомобиль. После инцидента Chiron получил незначительные повреждения переднего бампера. Римац также отметил, что компания больше не будет оставлять ключи от автомобилей на территории предприятия.

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