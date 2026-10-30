在克罗地亚，布加迪Rimac首席执行官马特·里马克的一辆布加迪Chiron从公司大楼被盗。里马克表示，他驾驶一辆保时捷911追赶该车，而警方实时接收了这辆超级跑车的行驶数据。

据Motor1报道，Chiron的钥匙被留在车内。一名员工发现车辆快速驶离公司园区，随后员工确认，没有人批准该车离开。

一小时领先优势与远程数据

里马克通知了警方，并驾驶保时捷911出发。当时，涉嫌盗车者大约有一小时的领先优势，正朝斯洛文尼亚方向行驶。

Chiron的远程数据系统可以追踪车辆的位置、速度、燃油水平及其他指标。里马克及其同事通过群聊将这些数据传递给执法人员。

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车辆在奥地利被拦截

Chiron越过边境进入奥地利。驾驶员在那里停车，为车辆加了约半箱油，然后继续行驶。里马克表示，他没有支付燃油费用。

奥地利警方拦截了Chiron。其中一名警察是该群聊的成员，并持续收到车辆位置更新，这帮助警方追踪到该车。

里马克表示，他决定不提出指控，因为他同情这名开走车辆的男子。事件发生后，Chiron的前保险杠有轻微损坏。里马克还指出，公司今后将不再把车钥匙留在企业园区内。

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