У Хорватії з будівлі компанії викрали Bugatti Chiron генерального директора Bugatti Rimac Мате Рімаца. За словами Рімаца, він вирушив переслідувати автомобіль на Porsche 911, а поліція отримувала дані про рух гіперкара в режимі реального часу.

Як повідомляє Motor1, ключі від Chiron залишили в салоні. Працівник помітив, як автомобіль швидко залишає територію підприємства, після чого співробітники з’ясували, що ніхто не санкціонував виїзд.

Фора у годину та телеметрія

Рімац повідомив поліцію і сів за кермо Porsche 911. На той момент імовірний викрадач мав приблизно годину фори та рухався у напрямку Словенії.

Система телеметрії Chiron давала змогу відстежувати місцезнаходження автомобіля, швидкість, рівень пального та інші показники. Рімац і його колеги передавали ці дані правоохоронцям через груповий чат.

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Автомобіль зупинили в Австрії

Chiron перетнув кордон і опинився в Австрії. Там водій зупинився, щоб заправити автомобіль приблизно на половину бака, а потім поїхав далі. За словами Рімаца, за пальне він не заплатив.

Австрійська поліція перехопила Chiron. Один із поліцейських був учасником групового чату та отримував постійні оновлення про місцезнаходження автомобіля, що допомогло його відстежити.

Рімац заявив, що вирішив не висувати обвинувачень, оскільки співчуває чоловікові, який забрав автомобіль. Після інциденту Chiron мав незначні пошкодження переднього бампера. Також Рімац зазначив, що компанія більше не залишатиме ключі від автомобілів на території підприємства.

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