BYD продала понад 20 тисяч автомобілів у Південній Кореї — Kathmandu Post

Китайська BYD продала понад 20 тисяч автомобілів у Південній Кореї за перші дев’ять місяців року, випередивши сукупні продажі Toyota та Lexus. Про це з посиланням на дослідницьку компанію Carisyou повідомляє Kathmandu Post.

Попит на доступні електромобілі

Китайські виробники нарощують присутність у Південній Кореї завдяки попиту на недорогі електромобілі. Приблизно чверть нових автомобілів, проданих у країні цього року, були електричними, тоді як у Японії їхня частка становила 3%.

Аналітик Eugene Investment & Securities Лі Дже Іль заявив, що BYD вдало скористалася ситуацією. За його словами, ціни на бензин зросли майже на 10% від початку війни США та Ізраїлю з Іраном, а Hyundai і Kia переважно зосереджені на преміальних електромобілях і пропонують лише кілька моделей дешевших за 30 тисяч доларів.

Бренд Zeekr компанії Geely почав приймати замовлення на кросовер 7X у Південній Кореї в червні та планує відкрити до 14 шоурумів до кінця року. Chery, за даними галузевої презентації, яку переглянуло Reuters, очікувано вийде на корейський ринок у 2027 році. Xpeng, яка торік створила місцевий підрозділ, шукає фахівця для розвитку роздрібної мережі.

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Японський ринок складніший

У Японії китайським виробникам складніше закріпитися: іноземні марки забезпечують близько 6% продажів легкових автомобілів, а місцеві водії переважно обирають гібриди — технологію, яку просуває Toyota.

BYD працює на японському ринку з 2023 року, має понад 75 дилерських центрів і планує зрештою збільшити їхню кількість до 100. За перші дев’ять місяців року компанія продала там менш як 4 тисячі автомобілів, що відповідає частці ринку 0,1%.

У липні BYD запустила електромобіль у сегменті компактних kei-карів, де домінують японські виробники. Станом на вересень компанія продала близько 650 таких машин. Стартап EMT, підтримуваний Chery, має намір випустити kei-кар у першій половині 2027 року та ще три моделі до 2029-го.

Згідно з опитуванням Pew Research Center, цього року несприятливе ставлення до Китаю висловили 88% японців і 71% жителів Південної Кореї. Водночас представник BYD Auto Japan заявив, що дипломатична напруга між Токіо та Пекіном не мала особливого впливу на продажі компанії, відвідування шоурумів або запити клієнтів. Депутат правлячої партії Дайсіро Ямаґіва сказав Reuters, що Японії слід враховувати безпекові ризики автомобілів, якими можна керувати ззовні.

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