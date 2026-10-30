中国比亚迪在今年前九个月于韩国售出逾2万辆汽车，超过丰田和雷克萨斯的合计销量。据《加德满都邮报》援引研究公司Carisyou的消息报道。

对平价电动车的需求

受低价电动车需求推动，中国制造商正在扩大其在韩国的业务。该国今年售出的新车中，约四分之一为电动车，而在日本，这一比例为3%。

Eugene Investment & Securities分析师李在一表示，比亚迪很好地利用了这一形势。据他称，自美国和以色列与伊朗战争开始以来，汽油价格上涨了近10%，而现代和起亚主要专注于高端电动车，仅提供少数售价低于3万美元的车型。

吉利旗下极氪品牌于6月开始在韩国接受7X跨界车订单，并计划在年底前开设最多14家展厅。根据路透社查阅的一份行业演示文稿，奇瑞预计将于2027年进入韩国市场。去年成立当地部门的小鹏汽车正在招聘一名负责发展零售网络的专家。

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日本市场更为艰难

中国制造商在日本更难站稳脚跟：外国品牌约占乘用车销量的6%，当地驾驶者主要选择混合动力车——丰田推广的技术。

比亚迪自2023年起进入日本市场，拥有超过75家经销中心，并计划最终将其数量增至100家。今年前九个月，该公司在当地售出不足4000辆汽车，相当于0.1%的市场份额。

7月，比亚迪在由日本制造商主导的紧凑型轻自动车（kei car）细分市场推出了一款电动车。截至9月，该公司已售出约650辆此类汽车。获奇瑞支持的初创企业EMT计划于2027年上半年推出一款轻自动车，并在2029年前再推出三款车型。

根据皮尤研究中心的一项调查，今年88%的日本人和71%的韩国居民表达了对中国的不利看法。与此同时，比亚迪日本公司的一名代表表示，东京与北京之间的外交紧张关系并未对该公司的销量、展厅访问量或客户咨询产生特别影响。执政党议员大四郎·山际对路透社表示，日本应考虑可从外部操控的汽车所带来的安全风险。

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