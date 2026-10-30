Chińskie BYD sprzedało ponad 20 tys. samochodów w Korei Południowej w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, wyprzedzając łączną sprzedaż Toyoty i Lexusa. Poinformował o tym Kathmandu Post, powołując się na firmę badawczą Carisyou.

Popyt na przystępne cenowo samochody elektryczne

Chińscy producenci zwiększają swoją obecność w Korei Południowej dzięki popytowi na niedrogie samochody elektryczne. Około jedna czwarta nowych samochodów sprzedanych w kraju w tym roku była elektryczna, podczas gdy w Japonii ich udział wynosił 3%.

Analityk Eugene Investment & Securities Lee Jae-il powiedział, że BYD dobrze wykorzystało sytuację. Według niego ceny benzyny wzrosły o prawie 10% od początku wojny USA i Izraela z Iranem, a Hyundai i Kia koncentrują się głównie na premium samochodach elektrycznych i oferują tylko kilka modeli kosztujących mniej niż 30 tys. dolarów.

Marka Zeekr należąca do Geely rozpoczęła w czerwcu przyjmowanie zamówień na crossovera 7X w Korei Południowej i planuje otworzyć do 14 salonów do końca roku. Chery ma wejść na koreański rynek w 2027 roku, zgodnie z branżową prezentacją, z którą zapoznał się Reuters. Xpeng, który w ubiegłym roku utworzył lokalny oddział, poszukuje specjalisty ds. rozwoju sieci detalicznej.

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Japoński rynek jest trudniejszy

Chińskim producentom trudniej jest umocnić się w Japonii: zagraniczne marki odpowiadają za około 6% sprzedaży samochodów osobowych, a lokalni kierowcy wybierają głównie hybrydy — technologię promowaną przez Toyotę.

BYD działa na japońskim rynku od 2023 roku, ma ponad 75 dealerów i planuje docelowo zwiększyć ich liczbę do 100. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku firma sprzedała tam mniej niż 4 tys. samochodów, co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 0,1%.

W lipcu BYD wprowadziło samochód elektryczny w segmencie kompaktowych kei-carów, w którym dominują japońscy producenci. Według stanu na wrzesień firma sprzedała około 650 takich samochodów. Wspierany przez Chery startup EMT zamierza wypuścić kei-cara w pierwszej połowie 2027 roku oraz trzy kolejne modele do 2029 roku.

Zgodnie z badaniem Pew Research Center, w tym roku nieprzychylny stosunek do Chin wyraziło 88% Japończyków i 71% mieszkańców Korei Południowej. Jednocześnie przedstawiciel BYD Auto Japan powiedział, że napięcia dyplomatyczne między Tokio a Pekinem nie miały istotnego wpływu na sprzedaż firmy, odwiedziny w salonach ani zapytania klientów. Deputowany partii rządzącej Daishiro Yamagiva powiedział Reutersowi, że Japonia powinna uwzględniać zagrożenia bezpieczeństwa związane z samochodami, którymi można sterować z zewnątrz.

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