Volkswagen oświadczył, że zastosuje opracowaną w Chinach architekturę elektroniczną China Electronic Architecture (CEA) w modelach nowej generacji przeznaczonych dla Ameryki Południowej i Republiki Południowej Afryki. Producent analizuje również możliwość wykorzystania tej bazy technologicznej w przyszłych samochodach masowych marek Volkswagen, Skoda i Cupra w Europie, informuje Motor1.

Technologie z Chin dla innych rynków

Volkswagen planuje rozpocząć integrację technologii opracowanych w Chinach z gamą modelową w Ameryce Południowej w 2030 roku. Oznacza to odejście od wcześniejszego podejścia firmy, zgodnie z którym chińskie rozwiązania programowe były przeznaczone przede wszystkim na rynek lokalny.

Volkswagen Group China obecnie wykorzystuje CEA w pięciu produkowanych lokalnie, w pełni elektrycznych modelach marki Volkswagen. Pakiet technologiczny VEGA, zaprezentowany podczas wydarzenia Technology Day w chińskim Hefei, łączy chińską platformę China Main Platform, architekturę elektroniczną CEA, oprogramowanie oraz systemy wspomagania kierowcy.

China Main Platform jest przeznaczona dla samochodów elektrycznych i hybryd plug-in segmentu A. Volkswagen deklaruje zasięg ponad 600 km według cyklu CLTC oraz zużycie energii na poziomie około 11 kWh na 100 km w najbardziej efektywnej wersji.

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Europejskie modele i partnerstwo z Xpeng

Według publikacji chińskie oprogramowanie może potencjalnie objąć około trzy czwarte gamy kolejnej generacji Volkswagena, Skody i Cupry w Europie. Koncern nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie tego planu.

CEA powstała we współpracy z chińskim producentem samochodów elektrycznych Xpeng. Volkswagen twierdzi, że architektura ta zmniejsza liczbę elektronicznych jednostek sterujących o około 30% w porównaniu ze starszymi systemami, co ma ograniczyć złożoność i koszty rozwoju samochodów.

Do 2027 roku Volkswagen zamierza rozszerzyć stosowanie tej architektury w Chinach także na pojazdy hybrydowe plug-in oraz modele z silnikami spalinowymi. Firma dąży również do osiągnięcia czwartego poziomu zautomatyzowanej jazdy do 2029 roku, wykorzystując trzecią generację CEA oraz własny chip sterujący C7H.

Jednocześnie, według Manager Magazin, możliwe szersze wykorzystanie chińskiego oprogramowania w Volkswagenie, Skodzie i Cuprze może ograniczyć rolę amerykańskiego partnera Rivian w technologicznych planach grupy. Volkswagen zainwestował we współpracę z Rivianem 5,8 mld dolarów.

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