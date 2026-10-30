Volkswagen заявил, что применит разработанную в Китае электронную архитектуру China Electronic Architecture (CEA) в моделях нового поколения для Южной Америки и Южно-Африканской Республики. Производитель также изучает возможность использования этой технологической основы в будущих массовых автомобилях брендов Volkswagen, Skoda и Cupra в Европе, сообщает Motor1.

Технологии из Китая для других рынков

Volkswagen планирует начать интеграцию разработанных в Китае технологий в модельный ряд для Южной Америки в 2030 году. Это означает отход от предыдущего подхода компании, согласно которому китайские программные решения предназначались прежде всего для местного рынка.

Volkswagen Group China сейчас использует CEA в пяти локально производимых полностью электрических моделях марки Volkswagen. Технологический пакет VEGA, представленный на мероприятии Technology Day в китайском Хэфэе, объединяет китайскую платформу China Main Platform, электронную архитектуру CEA, программное обеспечение и системы помощи водителю.

China Main Platform предназначена для электромобилей и подключаемых гибридов A-сегмента. Volkswagen заявляет о запасе хода более 600 км по циклу CLTC и энергопотреблении около 11 кВт·ч на 100 км в наиболее эффективной версии.

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Европейские модели и партнерство с Xpeng

По данным издания, китайское программное обеспечение потенциально может охватить примерно три четверти линейки следующего поколения Volkswagen, Skoda и Cupra в Европе. Окончательное решение по этому плану в концерне еще не принято.

CEA создавалась в партнерстве с китайским производителем электромобилей Xpeng. Volkswagen утверждает, что эта архитектура сокращает количество электронных блоков управления примерно на 30% по сравнению со старыми системами, что должно уменьшить сложность и расходы на разработку автомобилей.

К 2027 году Volkswagen намерен распространить эту архитектуру в Китае также на подключаемые гибридные автомобили и модели с двигателями внутреннего сгорания. Компания также ориентируется на автоматизированное вождение четвертого уровня к 2029 году, используя третье поколение CEA и собственный управляющий чип C7H.

В то же время, по информации Manager Magazin, возможное более широкое использование китайского программного обеспечения для Volkswagen, Skoda и Cupra может сузить роль американского партнера Rivian в технологических планах группы. Volkswagen инвестировал в сотрудничество с Rivian 5,8 млрд долларов.

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