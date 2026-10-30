Китайская BYD продала более 20 тысяч автомобилей в Южной Корее за первые девять месяцев года, превзойдя совокупные продажи Toyota и Lexus. Об этом со ссылкой на исследовательскую компанию Carisyou сообщает Kathmandu Post.

Спрос на доступные электромобили

Китайские производители наращивают присутствие в Южной Корее благодаря спросу на недорогие электромобили. Около четверти новых автомобилей, проданных в стране в этом году, были электрическими, тогда как в Японии их доля составила 3%.

Аналитик Eugene Investment & Securities Ли Дже Иль заявил, что BYD удачно воспользовалась ситуацией. По его словам, цены на бензин выросли почти на 10% с начала войны США и Израиля с Ираном, а Hyundai и Kia в основном сосредоточены на премиальных электромобилях и предлагают лишь несколько моделей дешевле 30 тысяч долларов.

Бренд Zeekr компании Geely начал принимать заказы на кроссовер 7X в Южной Корее в июне и планирует открыть до 14 шоурумов до конца года. Chery, согласно отраслевой презентации, с которой ознакомился Reuters, как ожидается, выйдет на корейский рынок в 2027 году. Xpeng, которая в прошлом году создала местное подразделение, ищет специалиста по развитию розничной сети.

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Японский рынок сложнее

В Японии китайским производителям сложнее закрепиться: иностранные марки обеспечивают около 6% продаж легковых автомобилей, а местные водители преимущественно выбирают гибриды — технологию, которую продвигает Toyota.

BYD работает на японском рынке с 2023 года, имеет более 75 дилерских центров и планирует в конечном итоге увеличить их количество до 100. За первые девять месяцев года компания продала там менее 4 тысяч автомобилей, что соответствует доле рынка в 0,1%.

В июле BYD запустила электромобиль в сегменте компактных кей-каров, где доминируют японские производители. По состоянию на сентябрь компания продала около 650 таких машин. Стартап EMT, поддерживаемый Chery, намерен выпустить кей-кар в первой половине 2027 года и еще три модели к 2029 году.

Согласно опросу Pew Research Center, в этом году неблагоприятное отношение к Китаю выразили 88% японцев и 71% жителей Южной Кореи. В то же время представитель BYD Auto Japan заявил, что дипломатическая напряженность между Токио и Пекином не оказала существенного влияния на продажи компании, посещения шоурумов или запросы клиентов. Депутат правящей партии Дайсиро Ямагиwa заявил Reuters, что Японии следует учитывать риски безопасности автомобилей, которыми можно управлять извне.

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