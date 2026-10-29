Trek стала первым производителем велосипедов в Северной Америке, который установил обновлённый двигатель Bosch Active Line Plus на электрический горный велосипед Marlin+ 6 Gen 2. Как сообщает Electrek, новая силовая установка обладает большей мощностью, меньшим весом и более компактными размерами.

Marlin+ занимает промежуточное место в линейке электрических горных велосипедов Trek: модель предназначена как для поездок по тропам, так и для повседневного использования, в том числе поездок по городу и гравийным дорогам.

Более мощный и компактный двигатель

Новое поколение Bosch Active Line Plus развивает мощность до 600 Вт и крутящий момент 60 Нм. Система обеспечивает до 340% поддержки педалирования, что должно помогать при разгоне и движении в гору.

В то же время Bosch уменьшила объём двигателя на 17% благодаря переработанной двухступенчатой коробке передач. Новый агрегат примерно на 0,5 кг легче предыдущей версии и весит около 2,7 кг.

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Компания также обновила датчики и программное обеспечение, чтобы сделать работу электроподдержки более плавной. Специально обработанные шестерни должны снизить шум, а усовершенствованные уплотнения и подшипники рассчитаны на эксплуатацию в разную погоду.

В США мотор помогает развивать скорость до 32 км/ч. Велосипед относится к классу 1, то есть не имеет ручки газа. Стартовая цена Marlin+ 6 Gen 2 составляет 2999 долларов.

Новые компоненты экосистемы Bosch

Bosch также представила дисплей Intuvia 200 с 2,4-дюймовым монохромным экраном, который, по заявлению компании, должен оставаться читаемым при ярком солнечном свете. Обновлённый LED Controller примерно на 65% меньше предыдущего LED Remote, имеет пять кнопок для управления большим пальцем и порт USB-C.

Среди других новинок — обновлённый ConnectModule с Bluetooth Low Energy, GPS и мобильной связью для поиска украденных электровелосипедов, а также аккумулятор PowerTube 720 ёмкостью 720 Вт·ч и весом 3,9 кг. Bosch заявляет, что на совместимых туристических электровелосипедах он может обеспечить запас хода до 185 км в благоприятных условиях. Trek не подтвердила, получил ли Marlin+ эти дополнительные компоненты.

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