Trek został pierwszym producentem rowerów w Ameryce Północnej, który zainstalował zaktualizowany silnik Bosch Active Line Plus w elektrycznym rowerze górskim Marlin+ 6 Gen 2. Jak informuje Electrek, nowy zespół napędowy ma większą moc, mniejszą masę i bardziej kompaktowe wymiary.

Marlin+ zajmuje pośrednie miejsce w gamie elektrycznych rowerów górskich Trek: model jest przeznaczony zarówno do jazdy po szlakach, jak i do codziennego użytkowania, w tym podróży po mieście i drogach szutrowych.

Mocniejszy i bardziej kompaktowy silnik

Nowa generacja Bosch Active Line Plus rozwija moc do 600 W i moment obrotowy 60 Nm. System zapewnia do 340% wspomagania pedałowania, co ma pomagać podczas przyspieszania i jazdy pod górę.

Jednocześnie Bosch zmniejszył objętość silnika o 17% dzięki przeprojektowanej dwustopniowej przekładni. Nowy zespół jest o około 0,5 kg lżejszy od poprzedniej wersji i waży około 2,7 kg.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Firma zaktualizowała także czujniki i oprogramowanie, aby wspomaganie elektryczne działało płynniej. Specjalnie obrobione koła zębate mają ograniczać hałas, a ulepszone uszczelnienia i łożyska są przeznaczone do użytkowania w różnych warunkach pogodowych.

W Stanach Zjednoczonych silnik wspomaga jazdę do prędkości 32 km/h. Rower należy do klasy 1, co oznacza, że nie ma manetki gazu. Cena początkowa Marlin+ 6 Gen 2 wynosi 2999 dolarów.

Nowe komponenty ekosystemu Bosch

Bosch zaprezentował także wyświetlacz Intuvia 200 z monochromatycznym ekranem o przekątnej 2,4 cala, który według firmy ma pozostawać czytelny w jasnym słońcu. Zaktualizowany LED Controller jest około 65% mniejszy od poprzedniego LED Remote, ma pięć przycisków obsługiwanych kciukiem i port USB-C.

Wśród innych nowości są zaktualizowany ConnectModule z Bluetooth Low Energy, GPS i łącznością komórkową do lokalizowania skradzionych e-rowerów, a także akumulator PowerTube 720 o pojemności 720 Wh i masie 3,9 kg. Bosch deklaruje, że w kompatybilnych turystycznych e-rowerach może on zapewnić zasięg do 185 km w sprzyjających warunkach. Trek nie potwierdził, czy Marlin+ otrzymał te dodatkowe komponenty.

Czytaj nas na