Trek成为北美首家在Marlin+ 6 Gen 2电动山地车上安装升级版Bosch Active Line Plus电机的自行车制造商。正如Electrek报道，这套新动力系统拥有更高功率、更轻重量和更紧凑的尺寸。

Marlin+在Trek电动山地车产品线中处于中间位置：该车型既适合山道骑行，也适合日常使用，包括城市出行和碎石路骑行。

功率更高、体积更紧凑的电机

新一代Bosch Active Line Plus可提供最高600瓦功率和60牛·米扭矩。该系统可提供最高340%的踩踏助力，旨在帮助加速和爬坡。

与此同时，得益于重新设计的两级变速箱，Bosch将电机体积缩小了17%。新装置比上一代轻约0.5公斤，重量约为2.7公斤。

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该公司还更新了传感器和软件，以使电助力运行得更加平顺。经过特殊处理的齿轮旨在降低噪音，改进后的密封件和轴承则适用于不同天气条件下的使用。

在美国，这款电机可提供助力至32公里/小时。该自行车属于1级，即没有油门把手。Marlin+ 6 Gen 2的起售价为2999美元。

博世生态系统的新组件

Bosch还推出了Intuvia 200显示屏，配备2.4英寸单色屏幕；该公司表示，该屏幕在强烈阳光下仍应保持清晰可读。升级版LED Controller比此前的LED Remote小约65%，配有五个拇指操作按钮和一个USB-C接口。

其他新品包括升级版ConnectModule，配备蓝牙低功耗、GPS和蜂窝网络连接，用于寻找被盗电动自行车；以及PowerTube 720电池，容量为720瓦时，重量为3.9公斤。Bosch表示，在兼容的旅行电动自行车上，该电池在有利条件下可提供最长185公里的续航里程。Trek尚未确认Marlin+是否配备了这些附加组件。

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