LiveWire警告称其持续经营能力存疑——Engadget

电动摩托车制造商LiveWire表示，其对持续经营能力存在重大疑虑。该公司在美国功率超过50千瓦的道路电动摩托车细分市场占据80%的份额。公司在最新财务报告中称，原因是持续出现经营亏损、现金流为负以及流动性资源有限，Engadget报道。

重组委员会

为解决财务问题，LiveWire成立了一个特别重组委员会。该委员会将研究筹集融资、可能出售、重组、战略合作伙伴关系及其他方案。

该公司还撤回了此前的预测，即其2026年的经营亏损将为7000万至8000万美元。LiveWire的销售额在本季度增长。2022年，哈雷戴维森通过与一家SPAC公司合并，将该品牌拆分为独立实体时，持有LiveWire 74%的股份。

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新系列交付

LiveWire还在美国市场推出S4 Honcho系列，起售价低于5000美元。该公司表示，已向美国市场交付首批S4 Honcho Trail版本摩托车。S4 Honcho Street版本计划于10月发往经销商。

根据Mordor Intelligence的数据，2025年全球电动摩托车销量达到创纪录的1017万辆。与此同时，配备内燃机的摩托车在2024年占销售额的近88%。北美电动摩托车市场去年增长了27%。

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