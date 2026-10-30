LiveWire предупредила о сомнениях в способности продолжить работу — Engadget

Производитель электрических мотоциклов LiveWire, занимающий 80% сегмента дорожных электрических мотоциклов мощностью свыше 50 кВт на рынке США, сообщил о существенных сомнениях в способности продолжать деятельность. В своем последнем финансовом отчете компания объяснила это повторяющимися операционными убытками, отрицательными денежными потоками и ограниченными ресурсами ликвидности, сообщает Engadget.

Комитет по реструктуризации

Для преодоления финансовых проблем LiveWire создала специальный комитет по реструктуризации. Он должен изучить возможности привлечения финансирования, возможной продажи, реструктуризации, стратегического партнерства и другие варианты.

Компания также отозвала предыдущий прогноз, согласно которому ее операционный убыток в 2026 году должен был составить от 70 млн до 80 млн долларов. Продажи LiveWire в течение квартала выросли. Harley-Davidson владела 74-процентной долей в LiveWire, когда в 2022 году выделила бренд в отдельную структуру путем слияния со SPAC-компанией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поставки новой серии

LiveWire также выводит на американский рынок серию S4 Honcho, стартовая цена которой составляет менее 5 тыс. долларов. Компания сообщила, что уже поставила на рынок США первые мотоциклы версии S4 Honcho Trail. Версию S4 Honcho Street планируют отправить дилерам в октябре.

По данным Mordor Intelligence, в 2025 году мировые продажи электрических мотоциклов достигли рекордных 10,17 млн единиц. В то же время мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания обеспечили в 2024 году почти 88% продаж. Североамериканский рынок электрических мотоциклов в прошлом году вырос на 27%.

Читай нас в