中国比亚迪确认，其即将推出的旗舰电动轿车仰望Altior将配备后铰链车门，车门将逆向开启。该车型计划在阿拉伯联合酋长国进行全球首发。仰望总经理胡晓庆表示，车门将可打开近90度。这是比亚迪首款采用这一设计的车型，Electrek报道。

设计与尺寸

胡晓庆还发布了该车前脸的预告图。图片显示了Gemstone矩阵式格栅和带有水晶图案的前灯。比亚迪尚未公布该车型的完整技术规格。

据该媒体报道，这款超豪华轿车的车长可能约为5500毫米。此前发布的伪装车照片显示，其造型和尺寸与梅赛德斯-奔驰迈巴赫S级或劳斯莱斯幻影相似。

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迪拜发布会

仰望Altior的全球首发预计将在阿联酋举行，而非比亚迪的本土中国市场。该公司尚未公布正式日期。与此同时，Electrek援引CarNewsChina报道称，发布会可能于11月5日前后在迪拜举行。

仰望执行总经理郑宇表示，这款轿车将拥有前所未有的突破性技术。在一张已发布的图片中，该车正在比亚迪Flash Charge充电站充电，这可能表明其将采用Blade Battery 2.0和五分钟充电技术。

有关该车型可能采用固态电池的信息目前仍停留在传闻层面。比亚迪副总裁斯特拉·李此前表示，该公司首款搭载固态电池的汽车将于2027年首发。Altior的起售价也被非官方地称为约200万元人民币，或约30万美元。

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