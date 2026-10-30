Bentley已完成其首款电动车Torcal的测试：该车型原型车在不同气候和道路条件下累计行驶超过100万公里。Motor1报道称，测试项目涵盖电气架构、软件、车辆结构和电池组的检验。

极端条件下的测试

该车在瑞典零下36华氏度的低温下以及沙漠中超过104华氏度的高温下接受测试。Torcal还在海拔超过1.4万英尺的派克峰进行了高海拔测试。Bentley表示，这些测试旨在确认该车型已准备好供客户使用。

三个专业团队同时参与该项目，分别负责电气架构、软件集成和测试。在物理结构验证阶段，工程师已拥有超过90%的所需部件，并通过激光扫描将实物部件与数字CAD模型进行比对。

软件更新每六周发布一次。在进入下一阶段开发前，这些更新会在实验室和实际车辆上接受测试。

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电池与充电参数

据Bentley介绍，Torcal电池重约1378磅，能量密度超过180瓦时/千克。该电池采用800伏架构，总容量为113.3千瓦时，可用容量为109千瓦时。这款SUV本身的重量估计约为6162磅。

制造商表示，其直流充电最大功率为400千瓦，在适当条件下，从10%充至80%可能需要16分钟。为保护电池，车辆配备复合材料防撞护盾；在发生热事件时，其目标耐火性能为两小时内不发生火焰蔓延或爆炸。在底部测试中，直径30毫米、重量约111克的钢制弹丸以超过每小时99英里的速度射入电池外壳。

Torcal First Edition版本将拥有876马力和996磅英尺的扭矩。制造商还对电池进行了盐雾测试和环境耐受性检查。

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