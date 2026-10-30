Bentley завершил испытания своего первого электромобиля Torcal: прототипы модели преодолели более 1 млн километров в различных климатических и дорожных условиях. Как сообщает Motor1, программа испытаний включала проверки электрической архитектуры, программного обеспечения, конструкции автомобиля и аккумуляторной батареи.

Проверки в экстремальных условиях

Автомобиль испытывали при температуре до минус 36 градусов по Фаренгейту в Швеции и при жаре более 104 градусов по Фаренгейту в пустыне. Torcal также проходил высотные тесты на Пайкс-Пик на высоте более 14 тыс. футов. В Bentley заявили, что эти испытания должны подтвердить готовность модели к эксплуатации клиентами.

Над проектом параллельно работали три специализированные команды, отвечавшие за электрическую архитектуру, интеграцию программного обеспечения и тестирование. На этапе подтверждения физической конструкции у инженеров было более 90% необходимых компонентов, и они сверяли реальные детали с цифровыми CAD-моделями с помощью лазерного сканирования.

Обновления программного обеспечения поступали каждые шесть недель. Их тестировали в лабораториях и на реальных автомобилях перед переходом к следующим этапам разработки.

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Характеристики батареи и зарядки

По данным Bentley, аккумулятор Torcal весит примерно 1378 фунтов и имеет плотность энергии более 180 Вт·ч/кг. Батарея построена на 800-вольтовой архитектуре, ее общая емкость составляет 113,3 кВт·ч, а полезная — 109 кВт·ч. Масса самого SUV оценивается примерно в 6162 фунта.

Производитель заявляет, что максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 400 кВт, а пополнение заряда с 10% до 80% может занимать 16 минут при надлежащих условиях. Для защиты батареи предусмотрен композитный противоударный щит, а целевой показатель огнестойкости составляет два часа без распространения пламени или взрыва в случае теплового инцидента. Во время испытаний днища в корпус батареи запускали стальной снаряд диаметром 30 мм и массой около 111 граммов на скорости более 99 миль в час.

Версия Torcal First Edition будет иметь 876 лошадиных сил и 996 фунт-футов крутящего момента. Производитель также провел для батареи испытания соляным туманом и проверки устойчивости к воздействию окружающей среды.

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