Nissan представила в США Rogue Hybrid 2027 модельного года — гибридную версию своего кроссовера Rogue. Автомобиль получил систему e-Power, при которой бензиновый двигатель не имеет прямой механической связи с колёсами, а работает генератором для тяговой батареи и электромоторов. Об этом сообщает Ars Technica.

Двигатель работает генератором

Под капотом Rogue Hybrid установлен 1,5-литровый трёхцилиндровый турбодвигатель с прямым впрыском мощностью 148 л. с. (110 кВт). Он заряжает литий-ионную тяговую батарею ёмкостью 1,67 кВт·ч, оптимизированную для быстрой зарядки и отдачи энергии. Nissan заявляет, что тепловая эффективность двигателя составляет 42%.

Передний электромотор развивает 202 л. с. (150 кВт) и 330 Нм крутящего момента, задний — 134 л. с. (100 кВт) и 195 Нм. Совокупная мощность силовой установки ограничена на уровне 225 л. с. (168 кВт). Во время замедления электромоторы рекуперируют энергию и возвращают её в батарею.

В Nissan отметили, что система e-Power продаётся в Японии уже 10 лет, а количество автомобилей с ней превысило 1,4 млн. Для Rogue Hybrid её перенастроили с учётом более интенсивных ускорений и более крупных автомобилей на американских дорогах.

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Расход топлива и комплектации

Версия Rogue Hybrid SR, которую испытало издание, имеет заявленный расход топлива 5,7 л на 100 км в городе, 6,5 л на трассе и 6,2 л в смешанном цикле. Разгон до 97 км/ч занимает 6,4 секунды. Кроссовер также получил режим управления одной педалью e-Pedal, усиливающий рекуперативное торможение.

На старте продаж Nissan предложит Rogue Hybrid в комплектации SR с пакетом Tech за 41 490 долларов. В январе модельная линейка должна пополниться версией SV стоимостью 35 490 долларов и Platinum за 43 490 долларов. В комплектации Tech предусмотрен 14,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы на Android Automotive OS; базовая система имеет экран диагональю 12,3 дюйма. Беспроводные Android Auto и Apple CarPlay доступны для обоих вариантов.

Объём багажного отделения составляет 974 л с поднятыми задними сиденьями и 1866 л со сложенными. По данным Ars Technica, обычную негибридную версию Rogue Nissan планирует предлагать только с 2028 модельного года.

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