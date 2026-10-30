Bentley zakończył testy swojego pierwszego samochodu elektrycznego Torcal: prototypy modelu przejechały ponad 1 mln kilometrów w różnych warunkach klimatycznych i drogowych. Jak informuje Motor1, program testowy obejmował sprawdzenie architektury elektrycznej, oprogramowania, konstrukcji pojazdu i akumulatora.

Testy w ekstremalnych warunkach

Samochód testowano w Szwecji w temperaturze do minus 36 stopni Fahrenheita oraz w pustynnym upale przekraczającym 104 stopnie Fahrenheita. Torcal przeszedł również testy wysokościowe na Pikes Peak, na wysokości ponad 14 tys. stóp. Bentley oświadczył, że testy te mają potwierdzić gotowość modelu do użytkowania przez klientów.

Nad projektem równolegle pracowały trzy wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne za architekturę elektryczną, integrację oprogramowania i testy. Na etapie potwierdzania fizycznej konstrukcji inżynierowie dysponowali ponad 90% wymaganych komponentów i porównywali rzeczywiste części z cyfrowymi modelami CAD za pomocą skanowania laserowego.

Aktualizacje oprogramowania pojawiały się co sześć tygodni. Testowano je w laboratoriach i na rzeczywistych samochodach przed przejściem do kolejnych etapów rozwoju.

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Parametry baterii i ładowania

Według Bentley akumulator Torcala waży około 1378 funtów i ma gęstość energii przekraczającą 180 Wh/kg. Bateria jest zbudowana w architekturze 800-woltowej, jej całkowita pojemność wynosi 113,3 kWh, a użyteczna — 109 kWh. Masa samego SUV-a jest szacowana na około 6162 funty.

Producent twierdzi, że maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 400 kW, a uzupełnienie energii od 10% do 80% może trwać 16 minut w odpowiednich warunkach. W celu ochrony baterii zastosowano kompozytową osłonę przeciwuderzeniową, a docelowy poziom odporności ogniowej wynosi dwie godziny bez rozprzestrzeniania się płomieni lub eksplozji w przypadku zdarzenia termicznego. Podczas testów podwozia w obudowę baterii wystrzeliwano stalowy pocisk o średnicy 30 mm i masie około 111 gramów z prędkością przekraczającą 99 mil na godzinę.

Wersja Torcal First Edition będzie miała 876 koni mechanicznych i 996 funtostóp momentu obrotowego. Producent przeprowadził również dla baterii testy mgły solnej i sprawdzenia odporności na wpływ środowiska.

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