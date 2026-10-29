GM выплатит $220 млн за передачу данных водителей — The Verge

Американская компания General Motors согласилась выплатить 220 млн долларов в рамках урегулирования претензий штатов США по поводу передачи данных о привычках водителей. Соглашение также обязывает автопроизводителя ограничить объем данных об управлении автомобилем, которые он собирает, сообщает The Verge.

Претензии к программе Smart Driver

Претензии касаются уже прекращенной программы GM Smart Driver. Она собирала сведения о поведении за рулем, в частности об ускорении, торможении и продолжительности поездок.

По утверждению штатов, GM передавала эти данные брокерам данных, что позволяло страховым компаниям покупать информацию и повышать страховые премии. Штаты также обвинили автопроизводителя в том, что он не сообщал водителям о подключении к Smart Driver и сборе данных.

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Дело возглавили Орегон и Вашингтон

Дело против GM совместно возглавили генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд и генеральный прокурор штата Вашингтон Ник Браун. К нему также присоединились Нью-Йорк, Флорида, Мичиган, Невада, Пенсильвания и другие штаты.

Рейфилд заявил, что GM обещала водителям: программа поможет им безопаснее управлять автомобилем и не будет передавать данные страховщикам без разрешения. По его словам, расследование установило, что компания продавала эти данные, и для части водителей это обернулось более высокими страховыми премиями.

Несколькими месяцами ранее GM согласилась выплатить 12,75 млн долларов для урегулирования аналогичных претензий в Калифорнии.

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