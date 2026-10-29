Mazda прекратит предлагать двигатель Skyactiv-X для модели Mazda3 в Великобритании и странах Европы. В новом модельном году покупателям Mazda3 будет доступен только 2,5-литровый Skyactiv-G, который можно сочетать с механической или автоматической коробкой передач. Как сообщает Motor1, Skyactiv-X пока останется в линейке кроссовера CX-30.

Технология компрессионного зажигания

Mazda представила Skyactiv-X в 2019 году для Mazda3 и CX-30 на отдельных рынках. В США этот двигатель не продавался. Агрегат использует технологию гомогенного воспламенения от сжатия — HCCI, которая объединяет принципы работы бензиновых и дизельных двигателей.

Особенностью разработки Mazda стала система Spark Controlled Compression Ignition, или SPCCI. Двигатель работает на очень обедненной топливно-воздушной смеси. В конце такта сжатия система впрыскивает небольшое количество топлива, создавая более обогащенную смесь возле свечи зажигания. Искра воспламеняет ее, после чего резкое повышение давления и температуры вызывает воспламенение обедненной смеси в камере сгорания.

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Такая технология позволила создать более мощный и эффективный двигатель, однако Skyactiv-X не получил широкого распространения. Над двигателями HCCI также работали Ford, General Motors и Honda, но их прототипы не дошли до серийного производства.

Гибрид Skyactiv-Z

Mazda разрабатывает гибридную силовую установку Skyactiv-Z, которая должна заменить нынешнюю линейку малолитражных двигателей компании. Она объединит новый 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор с гибридной системой собственной разработки Mazda.

Дебют Skyactiv-Z запланирован на новом кроссовере CX-5 до конца следующего года. В новой установке Mazda планирует развивать технологию SPCCI для работы на еще более обедненных смесях. Также гибрид получит технологию теплоизоляции, которая будет преобразовывать тепло, выходящее из двигателя, в энергию.

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