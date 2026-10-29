Видео: В Ватикане на выставке продемонстрировали восемь папамобилей

В Ватикане открылась выставка автомобилей Mercedes-Benz, которыми пользовались понтифики с 1930 года. Экспозиция объединила восемь моделей, демонстрирующих, как менялись «папамобили» — от роскошных автомобилей до машин с усиленной защитой.

В среду состоялся предварительный показ папских автомобилей, так называемых «папамобилей», которые уже стали культовыми. Почти столетие эти автомобили позволяют папам быть ближе к верующим как в стране, так и за рубежом. После предварительного показа выставку открыли для публики, сообщает AP.

Отдельно стоит отметить встречу Папы Льва XIV, большого любителя автомобилей, с руководством Mercedes-Benz. Во время встречи он поблагодарил компанию за партнерство со Святым Престолом. В своем выступлении Папа, уроженец Чикаго, отметил, что развитие автомобильных технологий сопровождалось эволюцией папских поездок.

Самый старый автомобиль, представленный в экспозиции Ватиканских музеев, был подарен Папе Пию XI 23 мая 1930 года. Mercedes-Benz Nürburg 460 отличался роскошным креслом, обитое шелковой парчой, и отделкой из ценных пород дерева и металла.

«Его специально построили, спроектировали и подготовили для использования Папой, настолько, что, просто сравнив его, можно увидеть, как он превращается из серийного экземпляра в уникальный. С этого момента становится понятно, как изготавливались все эти автомобили — именно для того, чтобы Папу можно было видеть, но в то же время он находился в полной безопасности и, я бы даже сказал, в комфорте», — сказал Сандро Барбагалло, куратор отдела исторических коллекций Ватиканских музеев.

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Более поздние версии папских автомобилей отражали изменение потребностей понтификов во время поездок. Прежде всего речь шла о возможности общаться с верующими, а в последнее время — и благословлять младенцев, которых им приносили.

В 1960 году Папе Иоанну XXIII подарили автомобиль 300 d Landaulet. Одна из его деталей предвещала грядущие изменения: съемные задние боковые окна позволяли понтифику протягивать руки к верующим.

В 1980 году, по случаю визита Иоанна Павла II в Германию, Mercedes-Benz разработала модель 230 G. Она отличалась важным нововведением — высоким прозрачным куполом в задней части, который обеспечивал безопасность понтифика и позволял миллионам верующих беспрепятственно его видеть. Впоследствии автомобили стали менее роскошными, но получили пуленепробиваемое стекло.

В своём выступлении перед руководством Mercedes-Benz Лев XIV также упомянул об электрическом папамобиле, который компания подарила Папе Франциску с учётом его экологических приоритетов.

«В этом духе я призываю вас и впредь использовать технологические инновации на благо человеческого достоинства, заботы о природе и общего блага», — сказал он.

Источник: AP

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