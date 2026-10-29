梵蒂冈举办了一场梅赛德斯-奔驰汽车展，展出了自1930年以来历任教皇使用过的车辆。此次展览汇集了八款车型，展示了“教皇座驾”的演变历程——从豪华轿车到加固防护车型。

周三，这些已被奉为经典的“教皇座驾”举行了预展。 近一个世纪以来，这些汽车让教皇能够更贴近国内外信徒。据美联社报道，预展结束后，展览向公众正式开放。

值得特别一提的是，身为汽车爱好者的教皇利奥十四世与梅赛德斯-奔驰高层举行了会晤。会晤期间，他感谢该公司与圣座的合作。 这位出生于芝加哥的教皇在致辞中指出，汽车技术的发展伴随着教皇出行方式的演变。

梵蒂冈博物馆展出的最古老的汽车，是1930年5月23日赠送给教皇庇护十一世的。 这辆梅赛德斯-奔驰Nürburg 460的特色在于其铺有丝绸锦缎的豪华座椅，以及采用珍贵木材和金属打造的内饰。

“它专为教皇的使用而特别制造、设计和准备，以至于仅通过比较，就能看出它如何从量产车型蜕变为独一无二的珍品。 由此不难理解，所有这些汽车的制造初衷——正是为了让教皇能够被众人看见， 同时确保他处于绝对安全之中，甚至可以说，还能享受舒适的乘坐体验，”梵蒂冈博物馆历史藏品部策展人桑德罗·巴巴加洛说道。

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后期版本的教皇座驾反映了教皇出行需求的变化。首先是与信徒交流的需求，而近年来还增加了为信徒带来的婴儿赐福的需求。

1960年，教皇约翰二十三世获赠了一辆300 d Landaulet轿车。其中一个细节预示了未来的变化：可拆卸的后侧车窗使教皇能够向信徒伸出手。

1980年，为迎接教宗若望·保禄二世对德国的访问，梅赛德斯-奔驰研发了230 G车型。 该车型有一项重要创新——车尾处设有高大的透明穹顶，既保障了教宗的安全，又让数百万信徒能够毫无阻碍地看到他。此后，教宗专车虽然不再那么豪华，但配备了防弹玻璃。

列夫十四世在向梅赛德斯-奔驰高管发表讲话时，还提到了该公司为顺应教皇方济各的环保理念而赠送给他的电动“教皇座驾”。

“本着这一精神，我呼吁你们继续利用技术创新，以促进人类尊严、关爱自然和公共福祉，”他说。

来源：美联社

此前，教皇曾与普京通电话，呼吁在奥列什基实现停火。

在此之前，教皇的代表曾前往俄罗斯探望乌克兰战俘。

罗马教皇利奥十四世表示，参与结束战争谈判的各方应做好准备，为实现和平而在某些立场上做出让步。

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