Film: Na wystawie w Watykanie zaprezentowano osiem papamobilów

W Watykanie otwarto wystawę samochodów marki Mercedes-Benz, z których korzystali papieże od 1930 roku. Ekspozycja obejmuje osiem modeli, które pokazują, jak zmieniały się papamobile — od luksusowych aut po pojazdy o wzmocnionym zabezpieczeniu.

W środę odbyła się przedpremierowa prezentacja papieskich samochodów, tzw. „papamobilów”, które stały się już kultowe. Od prawie wieku samochody te pozwalają papieżom być bliżej wiernych zarówno w kraju, jak i za granicą. Po pokazie przedpremierowym wystawę otwarto dla publiczności, informuje agencja AP.

Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie papieża Leona XIV, wielkiego miłośnika samochodów, z kierownictwem Mercedes-Benz. Podczas spotkania podziękował firmie za partnerstwo ze Stolicą Apostolską. W swoim przemówieniu papież, pochodzący z Chicago, zaznaczył, że rozwój technologii motoryzacyjnych szedł w parze z ewolucją papieskich podróży.

Najstarszy samochód prezentowany na wystawie w Muzeach Watykańskich został podarowany papieżowi Piusowi XI 23 maja 1930 roku. Mercedes-Benz Nürburg 460 wyróżniał się luksusowym fotelem obitym jedwabną tapicerką oraz wykończeniem z cennych gatunków drewna i metalu.

„Został on specjalnie zbudowany, zaprojektowany i przygotowany do użytku przez papieża, do tego stopnia, że wystarczy go porównać, by dostrzec, jak z egzemplarza seryjnego staje się unikatem. Od tego momentu staje się jasne, w jaki sposób wszystkie te samochody zostały wykonane — właśnie po to, aby papież był widoczny, ale jednocześnie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo i, powiedziałbym nawet, komfort” – powiedział Sandro Barbagallo, kurator działu zbiorów historycznych Muzeów Watykańskich.

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Późniejsze wersje papieskich samochodów odzwierciedlały zmieniające się potrzeby papieży podczas podróży. Przede wszystkim chodziło o możliwość komunikowania się z wiernymi, a ostatnio także o błogosławienie niemowląt, które im przynoszono.

W 1960 roku papież Jan XXIII otrzymał w prezencie samochód 300 d Landaulet. Jeden z jego elementów zapowiadał przyszłe zmiany: zdejmowane tylne szyby boczne pozwalały papieżowi wyciągać ręce w kierunku wiernych.

W 1980 roku, z okazji wizyty Jana Pawła II w Niemczech, firma Mercedes-Benz opracowała model 230 G. Model ten charakteryzował się ważną innowacją — wysoką, przezroczystą kopułą w tylnej części, która zapewniała bezpieczeństwo papieżowi i pozwalała milionom wiernych swobodnie go widzieć. Z czasem samochody stały się mniej luksusowe, ale wyposażono je w szyby kuloodporne.

W swoim przemówieniu skierowanym do kierownictwa Mercedes-Benz Lew XIV wspomniał również o elektrycznym papamobile, który firma podarowała papieżowi Franciszkowi, uwzględniając jego priorytety ekologiczne.

„W tym duchu wzywam was do dalszego wykorzystywania innowacji technologicznych na rzecz godności ludzkiej, troski o przyrodę i dobra wspólnego” – powiedział.

Źródło: AP

Wcześniej papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

Wcześniej przedstawiciel papieża odwiedził w Rosji ukraińskich jeńców wojennych.

Papież Lew XIV oświadczył, że strony negocjacji dotyczących zakończenia wojny muszą być gotowe do ustępstw w niektórych kwestiach w imię osiągnięcia pokoju.

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