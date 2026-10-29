Mazda przestanie oferować silnik Skyactiv-X w modelu Mazda3 w Wielkiej Brytanii i krajach Europy. W nowym roku modelowym nabywcy Mazdy3 będą mieli do wyboru wyłącznie 2,5-litrowy silnik Skyactiv-G, który można połączyć z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Jak informuje Motor1, Skyactiv-X na razie pozostanie w gamie crossovera CX-30.

Technologia zapłonu samoczynnego

Mazda zaprezentowała Skyactiv-X w 2019 roku dla modeli Mazda3 i CX-30 na wybranych rynkach. Silnik ten nie był sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Jednostka wykorzystuje technologię jednorodnego zapłonu samoczynnego — HCCI, która łączy zasady działania silników benzynowych i wysokoprężnych.

Wyróżnikiem rozwiązania Mazdy był system Spark Controlled Compression Ignition, czyli SPCCI. Silnik pracuje na bardzo ubogiej mieszance paliwowo-powietrznej. Pod koniec suwu sprężania system wtryskuje niewielką ilość paliwa, tworząc bogatszą mieszankę w pobliżu świecy zapłonowej. Iskra ją zapala, po czym gwałtowny wzrost ciśnienia i temperatury powoduje zapłon ubogiej mieszanki w komorze spalania.

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Technologia ta umożliwiła stworzenie mocniejszego i bardziej efektywnego silnika, jednak Skyactiv-X nie zyskał szerokiego zastosowania. Nad silnikami HCCI pracowały także Ford, General Motors i Honda, lecz ich prototypy nie trafiły do produkcji seryjnej.

Hybryda Skyactiv-Z

Mazda opracowuje hybrydowy układ napędowy Skyactiv-Z, który ma zastąpić obecną gamę małolitrażowych silników firmy. Połączy on nowy 2,5-litrowy silnik czterocylindrowy z systemem hybrydowym opracowanym przez Mazdę.

Debiut Skyactiv-Z zaplanowano w nowym crossoverze CX-5 do końca przyszłego roku. W nowym układzie napędowym Mazda planuje rozwijać technologię SPCCI do pracy na jeszcze uboższych mieszankach. Hybryda otrzyma również technologię izolacji cieplnej, która będzie przekształcać ciepło opuszczające silnik w energię.

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