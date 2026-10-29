Toyota opracowała nowy modułowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra dla kolejnej generacji hybryd i hybryd plug-in. Jak informuje InsideEVs, producent samochodów oświadczył, że nowy układ napędowy ma poprawić oszczędność paliwa o ponad 15%.

Silnik dla modeli zelektryfikowanych

Toyota opracowywała nową jednostkę wraz z systemem hybrydowym i elektroniką mocy jako jeden zintegrowany kompleks. Silnik będzie dostępny w wersjach wolnossącej i turbodoładowanej. Jest znacznie bardziej kompaktowy niż obecne silniki firmy o pojemności 1,8 i 1,5 litra.

Według Toyoty zwiększeniu efektywności mają sprzyjać mniejsze tarcie mechaniczne, ulepszone zarządzanie temperaturą oraz niższe straty elektryczne. Firma planuje również stosować bardziej kompaktowe i lżejsze silniki elektryczne oraz jednostki sterowania mocą z elektroniką mocy opartą na węgliku krzemu.

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Platforma dla różnych układów napędowych

Kompaktowe rozmiary nowego silnika mają umożliwić jego integrację z platformą multi-pathway, którą Toyota projektuje przede wszystkim dla samochodów elektrycznych. Producent twierdzi, że na tej samej bazie będzie można umieszczać hybrydowe i hybrydowe typu plug-in układy napędowe bez wpływu na kształt samochodu, przestrzeń w kabinie ani jego możliwości.

Niższy profil układu hybrydowego ma również umożliwić zmniejszenie wysokości maski i nadanie samochodom bardziej sportowych proporcji. Oprócz zmian w układzie napędowym Toyota oczekuje zmniejszenia oporu aerodynamicznego nowych hybryd i hybryd plug-in, co także ma przyczynić się do ograniczenia zużycia paliwa.

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