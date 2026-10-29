Toyota разработала новый модульный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра для следующего поколения гибридов и подключаемых гибридов. Как сообщает InsideEVs, автопроизводитель заявил, что новая силовая установка должна улучшить топливную экономичность более чем на 15%.

Двигатель для электрифицированных моделей

Новый агрегат Toyota разрабатывала вместе с гибридной системой и силовой электроникой как единый комплекс. Двигатель будет доступен в версиях без турбонаддува и с турбонаддувом. Он значительно компактнее нынешних 1,8-литровых и 1,5-литровых моторов компании.

По данным Toyota, повысить эффективность должны более низкое механическое трение, улучшенное тепловое управление и меньшие электрические потери. Компания также планирует применять более компактные и легкие электродвигатели и блоки управления мощностью с силовой электроникой на основе карбида кремния.

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Платформа для разных силовых установок

Компактность нового двигателя должна позволить интегрировать его в мультипутевую платформу, или multi-pathway platform, которую Toyota проектирует прежде всего для электромобилей. Производитель утверждает, что на той же базе можно будет размещать гибридные и подключаемые гибридные силовые установки без влияния на форму автомобиля, пространство салона или его возможности.

Более низкий профиль гибридной компоновки также должен позволить уменьшить высоту капота и придать автомобилям более спортивные пропорции. Помимо изменений в силовой установке, Toyota ожидает снижения аэродинамического сопротивления новых гибридов и подключаемых гибридов, что также должно способствовать сокращению расхода топлива.

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