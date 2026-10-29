丰田为下一代混合动力车型和插电式混合动力车型开发了一款新的1.5升模块化四缸汽油发动机。据InsideEVs报道，这家汽车制造商表示，新动力系统有望将燃油经济性提高超过15%。

面向电气化车型的发动机

丰田将这一新装置与混合动力系统及功率电子设备作为一个整体进行开发。该发动机将提供自然吸气版和涡轮增压版。它比该公司现有的1.8升和1.5升发动机紧凑得多。

丰田称，更低的机械摩擦、改进的热管理以及更少的电力损耗将提升效率。该公司还计划采用更紧凑、更轻的电动机，以及配备基于碳化硅功率电子器件的功率控制单元。

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适用于不同动力系统的平台

新发动机的紧凑尺寸应能使其集成到丰田主要为电动汽车设计的多路径平台，即multi-pathway platform中。制造商称，在同一基础上可以布置混合动力和插电式混合动力系统，而不会影响汽车的外形、车内空间或性能。

混合动力布局更低的轮廓也应能降低发动机盖高度，并赋予汽车更具运动感的比例。除动力系统变化外，丰田预计新混合动力车和插电式混合动力车的空气动力学阻力将降低，这也应有助于减少燃油消耗。

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