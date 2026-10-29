Toyota розробила двигун для гібридів із заявленою економією понад 15% — InsideEVs

Toyota розробила новий модульний чотирициліндровий бензиновий двигун об’ємом 1,5 літра для наступного покоління гібридів і плагін-гібридів. Як повідомляє InsideEVs, автовиробник заявив, що нова силова установка має поліпшити паливну економічність більш ніж на 15%.

Двигун для електрифікованих моделей

Новий агрегат Toyota розробляла разом із гібридною системою та силовою електронікою як єдиний комплекс. Двигун буде доступний у версіях без турбонаддуву та з турбонаддувом. Він значно компактніший за нинішні 1,8-літрові та 1,5-літрові мотори компанії.

За даними Toyota, підвищити ефективність мають нижче механічне тертя, поліпшене теплове керування та менші електричні втрати. Компанія також планує застосовувати компактніші й легші електродвигуни та блоки керування потужністю із силовою електронікою на основі карбіду кремнію.

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Платформа для різних силових установок

Компактність нового двигуна має дозволити інтегрувати його в мультишляхову платформу, або multi-pathway platform, яку Toyota проєктує насамперед для електромобілів. Виробник стверджує, що на цій самій базі можна буде розміщувати гібридні та плагін-гібридні силові установки без впливу на форму автомобіля, простір салону чи його можливості.

Нижчий профіль гібридного компонування також має дати змогу зменшити висоту капота та надати автомобілям спортивніших пропорцій. Окрім змін у силовій установці, Toyota очікує зниження аеродинамічного опору нових гібридів і плагін-гібридів, що також має сприяти скороченню витрати пального.

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