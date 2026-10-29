Mercedes-Benz przygotowuje pierwszą w pełni elektryczną klasę E, która ma zastąpić sedana EQE. Światowa premiera nowego modelu odbędzie się w 2027 roku, informuje Motor1, powołując się na wypowiedź dyrektora generalnego firmy Oli Källeniusa podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał 2026 roku.

Oddzielna platforma dla samochodu elektrycznego

Według Källeniusa elektryczna klasa E jest opracowywana niemal od podstaw od prawie trzech lat. Chociaż samochód będzie nosił tę samą nazwę co wersja klasy E z silnikami spalinowymi, otrzyma wyspecjalizowaną platformę dla pojazdów elektrycznych.

Szef Mercedes-Benz oświadczył, że podczas tworzenia modelu uwzględniono technologie, design, przestrzeń we wnętrzu, bezpieczeństwo, jakość i właściwości jezdne. Obecnie prototypy przechodzą końcowe testy przed debiutem.

Design i wersja dla Chin

Według publikacji zamaskowane prototypy nowego elektrycznego sedana mają bardziej tradycyjne proporcje niż EQE, którego design w dużej mierze określały rozwiązania aerodynamiczne. Oczekuje się, że elektryczna klasa E będzie miała wspólne cechy z odświeżoną wersją klasy E z silnikami spalinowymi, którą również planuje się zaprezentować w przyszłym roku.

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Mercedes-Benz nadal ujednolica design i nazwy modeli z różnymi rodzajami układów napędowych. Takie podejście jest już stosowane w przypadku CLA, GLA, GLB, GLC i klasy C.

Källenius osobno opowiedział o elektrycznej klasie E dla Chin. Według niego Mercedes-Benz planuje kupować w Chinach niemal wszystkie komponenty do samochodów produkowanych w tym kraju. Wprowadzenie tego modelu na chiński rynek zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.

W USA Mercedes-Benz kończy sprzedaż sedana EQE od roku modelowego 2027. Nowa elektryczna klasa E ma zająć jego miejsce w gamie marki.

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