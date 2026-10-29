Mercedes将于2027年推出首款纯电动E-Class——Motor1

Mercedes-Benz正在准备首款纯电动E-Class，该车型将取代EQE轿车。Motor1报道称，这款新车型将于2027年全球首发，消息援引公司首席执行官奥拉·凯伦纽斯在2026年第三季度财务业绩发布会上的声明。

电动车专用平台

凯伦纽斯表示，纯电动E-Class已历经近三年开发，实际上是从零开始打造。尽管该车将与搭载内燃机的E-Class版本使用相同名称，但将采用专用电动车平台。

Mercedes-Benz负责人表示，在开发该车型时考虑了技术、设计、车内空间、安全性、质量和操控性能。目前，原型车正在进行亮相前的最后测试。

设计与中国版

据该媒体报道，新款电动轿车的伪装原型车拥有比EQE更传统的比例，而EQE的设计在很大程度上由空气动力学方案决定。预计纯电动E-Class将与同样计划于明年推出的改款内燃机E-Class版本拥有共同特征。

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Mercedes-Benz继续统一采用不同动力系统车型的设计和名称。这一做法已应用于CLA、GLA、GLB、GLC和C-Class。

凯伦纽斯还专门谈到了面向中国市场的纯电动E-Class。他表示，对于中国制造的汽车，Mercedes-Benz计划在中国采购几乎所有零部件。该车型计划于2027年下半年在中国市场推出。

Mercedes-Benz将从2027车型年起停止在美国销售EQE轿车。新款纯电动E-Class将取代其在该品牌产品线中的位置。

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