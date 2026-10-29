Mazda将停止在英国和欧洲国家为Mazda3车型提供Skyactiv-X发动机。在新款车型年中，Mazda3买家将只能选择2.5升Skyactiv-G发动机，可搭配手动或自动变速箱。据Motor1报道，Skyactiv-X暂时仍将保留在CX-30跨界车产品线中。

压燃技术

Mazda于2019年在部分市场为Mazda3和CX-30推出Skyactiv-X。该发动机未在美国销售。这一动力单元采用均质压燃技术，即HCCI，结合了汽油发动机和柴油发动机的工作原理。

Mazda开发的特色在于Spark Controlled Compression Ignition，即SPCCI系统。该发动机使用极稀薄的燃油空气混合气运行。在压缩冲程末端，系统喷射少量燃油，在火花塞附近形成更浓的混合气。火花将其点燃，随后压力和温度的急剧上升导致燃烧室内的稀薄混合气燃烧。

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这项技术使得开发出功率更高、效率更高的发动机成为可能，但Skyactiv-X并未得到广泛应用。福特、通用汽车和本田也曾研发HCCI发动机，但其原型车未进入量产。

Skyactiv-Z混合动力系统

Mazda正在开发Skyactiv-Z混合动力总成，该总成将取代公司现有的小排量发动机系列。它将把一台新的2.5升四缸发动机与Mazda自主开发的混合动力系统结合起来。

Skyactiv-Z计划在明年年底前于全新CX-5跨界车上首次亮相。在这套新动力系统中，Mazda计划进一步发展SPCCI技术，以使用更稀薄的混合气运行。这套混合动力系统还将配备隔热技术，把从发动机排出的热量转化为能量。

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