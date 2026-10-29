Fiat已在美国开始销售2027款紧凑型电动汽车Topolino，起售价为14,985美元，其中包括配送费。根据Electrek的消息，该车型将通过部分美国经销商作为适合在公共道路行驶的低速车辆销售。

尺寸和性能

Fiat Topolino长8英尺3英寸，约合2.5米。它比普通高尔夫球车略大，但比Fiat 500e更小。该车可在限速不超过每小时35英里、即约56公里/小时的大多数道路上使用，但不适用于高速公路。

这款电动汽车配备容量为5.4千瓦时的锂离子电池和一台8马力电动机。其官方单次充电续航里程最高为46英里，约74公里，最高时速为25英里，约40公里/小时。使用标准插座完全充电约需五小时。

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版本和配置

2027款Topolino提供三种版本：基础版Topolino、Dolce Vita和全新的Open Air。Open Air版本配备与Dolce Vita相同的可折叠软顶，以及与基础版相同的非对称全尺寸车门。

与首批2026款车型不同，2027款Topolino运抵经销商时就已适合在公共道路上使用。Fiat还提供免费的LSV改装套件，其中包括后视镜、倒车摄像头和行人警示系统。对于居住在距经销商50英里范围内的买家，Fiat承诺免费送车上门。

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