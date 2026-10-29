Fiat запустила у США продаж Topolino 2027 від 14 985 доларів — Electrek

Fiat розпочала у США продаж компактного електромобіля Topolino 2027 модельного року зі стартовою ціною 14 985 доларів, включно зі збором за доставку. За даними Electrek, модель продаватимуть через окремих американських дилерів як низькошвидкісний транспортний засіб, придатний для руху дорогами загального користування.

Габарити та характеристики

Довжина Fiat Topolino становить 8 футів 3 дюйми, або близько 2,5 метра. Це трохи більше за середній гольф-кар, але менше за Fiat 500e. Автомобіль можна використовувати на більшості доріг з обмеженням швидкості до 35 миль на годину, тобто приблизно 56 км/год, однак для автомагістралей він не призначений.

Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 5,4 кВт·год та електродвигуном потужністю 8 кінських сил. Заявлений запас ходу на одному заряді становить до 46 миль, або близько 74 км, а максимальна швидкість — 25 миль на годину, приблизно 40 км/год. Повне заряджання від стандартної розетки триває близько п’яти годин.

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Версії та оснащення

Для Topolino 2027 пропонують три варіанти: базовий Topolino, Dolce Vita та новий Open Air. Версія Open Air має складаний м’який дах, як у Dolce Vita, а також асиметричні повноцінні двері, як у базовій моделі.

На відміну від першої партії автомобілів 2026 модельного року, Topolino 2027 року надходитиме до дилерів уже придатним для експлуатації на дорогах загального користування. Fiat також пропонує безкоштовний комплект переобладнання LSV із дзеркалом заднього виду, камерою заднього огляду та системою попередження пішоходів. Покупцям, які живуть у межах 50 миль від дилера, обіцяють безкоштовну доставку автомобіля додому.

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