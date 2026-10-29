Fiat rozpoczął w USA sprzedaż kompaktowego samochodu elektrycznego Topolino z roku modelowego 2027 w cenie od 14 985 dolarów, w tym z opłatą za dostawę. Według Electrek, model będzie sprzedawany przez wybranych amerykańskich dealerów jako pojazd niskiej prędkości, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Wymiary i parametry

Fiat Topolino ma długość 8 stóp i 3 cali, czyli około 2,5 metra. Jest nieco większy od przeciętnego wózka golfowego, ale mniejszy od Fiata 500e. Samochód można użytkować na większości dróg z ograniczeniem prędkości do 35 mil na godzinę, czyli około 56 km/h, jednak nie jest przeznaczony na autostrady.

Samochód elektryczny jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 5,4 kWh oraz silnik elektryczny o mocy 8 koni mechanicznych. Deklarowany zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 46 mil, czyli około 74 km, a prędkość maksymalna — 25 mil na godzinę, około 40 km/h. Pełne ładowanie ze standardowego gniazdka trwa około pięciu godzin.

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Wersje i wyposażenie

Dla Topolino 2027 oferowane są trzy warianty: podstawowy Topolino, Dolce Vita oraz nowy Open Air. Wersja Open Air ma składany miękki dach, tak jak Dolce Vita, a także asymetryczne pełnowymiarowe drzwi, jak w modelu podstawowym.

W przeciwieństwie do pierwszej partii samochodów z roku modelowego 2026, Topolino 2027 będzie trafiał do dealerów już przystosowany do użytkowania na drogach publicznych. Fiat oferuje także bezpłatny zestaw konwersyjny LSV z lusterkiem wstecznym, kamerą cofania i systemem ostrzegania pieszych. Kupującym mieszkającym w promieniu 50 mil od dealera obiecano bezpłatną dostawę samochodu do domu.

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