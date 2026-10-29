Rząd Wielkiej Brytanii planuje testować mechanizm, który umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych korzystanie z domowych taryf energii elektrycznej na lokalnych publicznych stacjach ładowania o małej mocy. W tym celu Ministerstwo Transportu utworzy grupę roboczą, informuje Autocar.

Pilotaż dla wolnych ładowarek

Inicjatywę ogłoszono podczas jesiennego budżetu. Grupa robocza ma przetestować rozwiązanie umożliwiające stosowanie domowych taryf energii na lokalnych punktach ładowania o niskiej mocy, które stanowią około jedną trzecią brytyjskiej sieci publicznych ładowarek.

Rozwiązanie opiera się na niezależnym raporcie zleconym przez Biuro Pojazdów Zeroemisyjnych przy Ministerstwie Transportu. W raporcie opublikowanym 28 października przeniesienie domowych taryf na wolne ładowarki nazwano najlepszym długoterminowym sposobem na przezwyciężenie nierówności między kierowcami mającymi i niemającymi dostępu do ładowania w pobliżu domu.

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100 mln funtów na dwa lata

Skarb Państwa potwierdził również przeznaczenie 100 mln funtów, aby przez dwa lata, począwszy od wiosny 2027 roku, zbliżyć koszt publicznego ładowania do kosztu ładowania w domu. Według prognozy może to zaoszczędzić kierowcom około 150 funtów rocznie przy przebiegu 8 tys. mil i średnim zużyciu energii przez pojazd elektryczny na poziomie 3,3 mili na kWh.

Nadal nie sprecyzowano, w jaki dokładnie sposób środki będą przekazywane kierowcom. Finansowanie ma zostać przeznaczone na obniżenie cen wolnych ładowarek prądu przemiennego; szybkie ładowarki prądu stałego nie zostaną objęte programem.

Według Zapmap średnia cena ładowania na publicznych stacjach AC w Wielkiej Brytanii wynosi 54 pensy za kWh. To nieco ponad dwukrotnie więcej niż limit taryfowy Ofgem wynoszący 26 pensów i niemal osiem razy więcej niż taryfy poza godzinami szczytu niektórych dostawców, wynoszące 7 pensów. Według wyliczeń Ministerstwa Transportu kierowca zależny od publicznych ładowarek może płacić 16 pensów za milę, podczas gdy w domu koszt wynosi od 2 do 8 pensów.

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