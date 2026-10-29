Правительство Великобритании планирует тестировать механизм, который позволит водителям электромобилей использовать свои домашние тарифы на электроэнергию на местных общественных зарядных станциях малой мощности. Для этого Министерство транспорта создаст рабочую группу, сообщает Autocar.

Пилот для медленных зарядок

Инициативу объявили во время осеннего бюджета. Рабочая группа должна протестировать решение по применению бытовых энергетических тарифов на локальных зарядных пунктах низкой мощности, которые составляют примерно треть британской сети общественных зарядок.

Решение основано на независимом отчёте, заказанном Офисом транспортных средств с нулевыми выбросами при Министерстве транспорта. В отчёте, опубликованном 28 октября, перенос домашних тарифов на медленные зарядки назвали лучшим долгосрочным способом преодолеть неравенство между водителями, которые имеют и не имеют доступа к зарядке возле дома.

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100 миллионов фунтов на два года

Казначейство также подтвердило выделение 100 млн фунтов стерлингов, чтобы в течение двух лет, начиная с весны 2027 года, приблизить стоимость общественной зарядки к домашней. По прогнозу, это может сэкономить водителям около 150 фунтов в год при пробеге 8 тыс. миль и среднем потреблении электромобиля на уровне 3,3 мили на кВт·ч.

Как именно средства будут передаваться водителям, пока не уточняется. Финансирование планируют направить на снижение цен для медленных зарядных устройств переменного тока; быстрые зарядки постоянного тока в программу не войдут.

По данным Zapmap, средняя цена зарядки на общественных AC-станциях в Британии составляет 54 пенса за кВт·ч. Это немного более чем вдвое превышает предельный тариф Ofgem в 26 пенсов и почти в восемь раз больше тарифов некоторых поставщиков в непиковые часы на уровне 7 пенсов. По расчёту Министерства транспорта, водитель, зависящий от общественных зарядок, может платить 16 пенсов за милю, тогда как дома эта сумма составляет от 2 до 8 пенсов.

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