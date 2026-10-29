英国政府计划测试一项机制，使电动汽车驾驶员能够在本地低功率公共充电站使用其家庭电价。为此，交通部将成立一个工作组，Autocar报道。

针对慢速充电桩的试点

该倡议在秋季预算期间宣布。工作组将测试一项解决方案，在本地低功率充电点采用居民能源电价；这类充电点约占英国公共充电网络的三分之一。

该解决方案以交通部下属零排放车辆办公室委托的一份独立报告为基础。该报告于10月28日发布，称将家庭电价应用于慢速充电桩，是长期解决拥有和不拥有住宅附近充电条件的驾驶员之间不平等问题的最佳方式。

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两年投入1亿英镑

英国财政部还确认，将从2027年春季开始，在两年内拨款1亿英镑，使公共充电成本接近家庭充电成本。预计在年行驶里程为8000英里、电动汽车平均能效为每千瓦时3.3英里的情况下，这可使驾驶员每年节省约150英镑。

资金将以何种具体方式发放给驾驶员，目前尚未说明。该资金计划用于降低慢速交流充电设备的价格；快速直流充电桩将不纳入该计划。

根据Zapmap的数据，英国公共交流充电站的平均充电价格为每千瓦时54便士。这略高于Ofgem 26便士价格上限的两倍，且几乎是部分供应商每千瓦时7便士非高峰电价的八倍。根据交通部的计算，依赖公共充电的驾驶员每英里可能需支付16便士，而在家充电的费用为每英里2至8便士。

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