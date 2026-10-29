Chiński producent pojazdów elektrycznych BYD osiągnął w trzecim kwartale 2026 roku 10,02 mld juanów zysku netto, czyli 1,5 mld dolarów. To o 28% więcej niż rok wcześniej, ale mniej niż oczekiwali analitycy, którzy prognozowali około 11,1 mld juanów, podaje OilPrice.

Kwartalne przychody spółki wzrosły o 13,6%, do 221,5 mld juanów, czyli 33,3 mld dolarów, również nie osiągając prognoz rynkowych. W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku zysk netto BYD spadł o 4,2%, do 22,34 mld juanów, podczas gdy przychody niemal się nie zmieniły i wyniosły 566,3 mld juanów.

Konkurencja na rynku krajowym

OilPrice wiąże słabsze od oczekiwań kwartalne wyniki BYD z silną konkurencją i spowolnieniem popytu na krajowym rynku chińskim. Spółka coraz bardziej polega na międzynarodowej sprzedaży o wyższej marży, aby utrzymać rentowność.

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Zysk netto Geely Automobile w trzecim kwartale również wzrósł o 28%, do 4,84 mld juanów, czyli 726 mln dolarów, ale był niższy od prognozy analityków wynoszącej 5,19 mld juanów. Kwartalne przychody Geely zwiększyły się o 10%, do 98,96 mld juanów, a bazowy zysk netto wzrósł o 32%, do 5,21 mld juanów.

Stawka na sprzedaż zagraniczną

Geely sprzedało w ciągu kwartału około 812 500 samochodów, a jego eksport wzrósł ponad dwukrotnie, do 323 442 pojazdów. Obaj producenci samochodów zwiększają obecność za granicą, w tym w Europie.

Unia Europejska już nałożyła dodatkowe cła na produkowane w Chinach elektryczne pojazdy akumulatorowe i rozważa środki ograniczające import chińskich hybryd. BYD rozbudowuje moce produkcyjne w Europie: jego zakład na Węgrzech ma rozpocząć produkcję masową do końca 2026 roku. Geely z kolei rozwija działalność międzynarodową, między innymi poprzez partnerstwo produkcyjne z Fordem w Hiszpanii.

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