W USA Rivian rozpoczął dostawy zmodernizowanych elektrycznych furgonów komercyjnych EDV 700. Model otrzymał akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o większej pojemności, a także nową dwusilnikową wersję z napędem na wszystkie koła. W prezentacji dla akcjonariuszy za trzeci kwartał 2026 roku firma poinformowała, że dostawy nowych wariantów rozpoczęły się na początku października, pisze Electrek.

Akumulator o pojemności 129 kWh

Zgodnie z dokumentami certyfikacyjnymi amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska dla EDV 700 roku modelowego 2027, użyteczna pojemność nowego akumulatora wynosi 129 kWh. Rivian wcześniej podawał, że obecny furgon ma akumulator LFP o pojemności 100 kWh. Firma oświadczyła, że nowe warianty stworzono w celu wydłużenia tras, w tym na obszarach wiejskich, a większy akumulator zapewnia wzrost zasięgu o 30%.

Aktualizacja dotyczy wyłącznie większej wersji EDV 700 o przestrzeni ładunkowej wynoszącej 652 stopy sześcienne. Mniejszy model EDV 500 zachowuje obecny akumulator i napęd na przednie koła.

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Wyniki EPA

W dokumentach EPA podano nieskorygowane laboratoryjne wartości zasięgu. Dla obecnego EDV 700 z napędem na przednie koła wynosi on 261,7 mili. Dla nowej wersji z napędem na przednie koła wskaźnik sięga 355,5 mili, czyli o 36% więcej, natomiast dla dwusilnikowego EDV 700 z napędem na wszystkie koła — 322,25 mili, czyli o 23% więcej niż w obecnym modelu z napędem na przednie koła.

Rivian szacował zasięg aktualnego EDV 700 na do 160 mil. Według wyliczeń Electrek opartych na deklarowanym przez firmę wzroście, nowa wersja z napędem na przednie koła może mieć szacunkowy zasięg 208 mil, a wersja z napędem na wszystkie koła — około 195–200 mil. Głównym klientem furgonów Rivian pozostaje Amazon, choć okres wyłącznej współpracy firm zakończył się pod koniec 2023 roku.

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