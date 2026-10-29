在美国，Rivian已开始交付升级版EDV 700电动商用厢式车。该车型配备了容量更大的磷酸铁锂电池，以及新的双电机全轮驱动版本。该公司在2026年第三季度股东演示材料中表示，新版本的交付于10月初开始，Electrek报道。

129千瓦时电池

根据美国环境保护署针对2027年款EDV 700的认证文件，新电池的可用容量为129千瓦时。Rivian此前表示，现款厢式车配备容量为100千瓦时的LFP电池。该公司称，新版本旨在扩展配送路线，包括农村地区的路线，而更大的电池可使续航里程增加30%。

此次升级仅适用于货舱容积为652立方英尺的较大版本EDV 700。较小的EDV 500车型保留现有电池和前轮驱动。

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EPA数据

EPA文件列出了未经修正的实验室续航数据。现款前轮驱动EDV 700的数据为261.7英里。新前轮驱动版本的数值达到355.5英里，增加36%；双电机全轮驱动EDV 700为322.25英里，较现款前轮驱动车型增加23%。

Rivian估计现款EDV 700的续航里程最高为160英里。根据Electrek基于该公司所称增幅的计算，新前轮驱动版本的预估续航里程可能为208英里，全轮驱动版本则约为195至200英里。亚马逊仍是Rivian厢式车的主要客户，尽管两家公司之间的独家合作期已于2023年底结束。

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