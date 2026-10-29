Rivian podniosła prognozę rocznych dostaw samochodów elektrycznych z 65–70 tys. do 67–70 tys. sztuk. Stało się to po tym, jak średniej wielkości elektryczny crossover R2 w trzecim kwartale stał się najlepiej sprzedającym się modelem producenta pod względem dostaw, informuje InsideEVs.

R2 wyprzedził inne modele Rivian

Dostawy R2 rozpoczęły się zaledwie kilka miesięcy temu. W lipcu–wrześniu model już wyprzedził pod względem dostaw pickupa R1T, SUV-a R1S oraz elektryczny furgon dostawczy Rivian.

W trzecim kwartale firma dostarczyła rekordowe dla siebie 19 751 pojazdów. Wcześniej Rivian już zmieniła prognozę rocznych dostaw: z 62 tys. sztuk do przedziału 65–70 tys.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena kierownictwa

Dyrektor generalny Rivian RJ Scaringe oświadczył, że R2 stał się najlepiej sprzedającym się samochodem firmy pod względem wolumenu w trzecim kwartale. Jak powiedział, opinie nabywców i mediów o tym modelu były wyjątkowe.

InsideEVs nazywa R2 konkurentem Tesli Model Y i kluczowym modelem dla Rivian. Scaringe wcześniej zaznaczał, że debiut R2 musi przebiec pomyślnie. Publikacja pisze również, że elektryczny crossover ma pomóc finansować rozwój i produkcję przyszłych modeli R3 i R4, a także rozwój technologii autonomicznej jazdy.

Czytaj nas na