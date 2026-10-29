Rivian підвищила прогноз поставок після успіху електрокросовера R2 — InsideEVs

Компанія Rivian підвищила прогноз річних поставок електромобілів із 65–70 тисяч до 67–70 тисяч одиниць. Це сталося після того, як середньорозмірний електрокросовер R2 у третьому кварталі став найпродаванішою моделлю автовиробника за обсягом поставок, повідомляє InsideEVs.

R2 випередив інші моделі Rivian

Поставки R2 розпочалися лише кілька місяців тому. У липні—вересні модель уже випередила за обсягом поставок пікап R1T, позашляховик R1S та електричний фургон Rivian для доставок.

У третьому кварталі компанія поставила рекордний для себе 19 751 автомобіль. До цього Rivian уже переглядала прогноз річних поставок: із 62 тисяч одиниць до діапазону 65–70 тисяч.

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Оцінка керівництва

Генеральний директор Rivian Рі Джей Скеріндж заявив, що R2 став найпродаванішим автомобілем компанії за обсягом у третьому кварталі. За його словами, відгуки покупців і медіа про модель були винятковими.

InsideEVs називає R2 конкурентом Tesla Model Y і ключовою моделлю для Rivian. Скеріндж раніше зазначав, що запуск R2 має пройти успішно. Видання також пише, що електрокросовер має допомогти фінансувати розробку й виробництво майбутніх моделей R3 і R4, а також розвиток технологій автономного керування.

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