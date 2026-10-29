Jeep підвищив стартову ціну Compass 2027 до $31 985 — Motor1

Jeep підвищив стартову ціну кросовера Compass 2027 модельного року до 31 985 доларів з урахуванням збору за доставку в розмірі 1 995 доларів. Замовлення на модель уже відкриті у дилерів, повідомляє Motor1.

Нові ціни комплектацій

Базові версії Latitude та Latitude Altitude вперше отримали адаптивний круїз-контроль у стандартному оснащенні. Комплектація Limited коштуватиме від 36 145 доларів, а позашляхова Trailhawk із позначкою Trail Rated — від 36 645 доларів.

Водночас Limited Altitude стала винятком у новій лінійці цін. Її початкова вартість становить 37 140 доларів — на 1 005 доларів менше, ніж для аналогічної версії 2026 модельного року. За даними Jeep, доплата за Limited Altitude порівняно зі стандартною Limited тепер становить 995 доларів.

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Оснащення та двигун

Версії Limited, Limited Altitude і Trailhawk також отримали у стандартній комплектації бездротову зарядку для смартфона та USB-порти для пасажирів другого ряду. Раніше ці елементи були опційними або недоступними у відповідних комплектаціях.

Для цих трьох версій можна буде замовити пакет Premium Lighting Group зі світлодіодними фарами, задніми ліхтарями та протитуманними фарами. Пакет Driver Assist Package містить камеру кругового огляду та універсальний пристрій для керування гаражними воротами.

Усі Compass 2027 року зберігають 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун потужністю 200 к. с. і крутним моментом 221 фунт-фут. Також Jeep додасть чотири кольори, що з'являться пізніше: Ghost, Copper Shino, Goldilocks і 41.

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