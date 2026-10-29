У Британії з 2030 року зросте податок на службові авто — Autocar

У Великій Британії Осінній бюджет підтвердив підвищення ставок податку на користування службовими автомобілями для приватних поїздок — benefit-in-kind (BIK). У квітні 2030 року всі ставки збільшаться на один відсотковий пункт, а найбільше зростання за період до 2030/31 податкового року відчують водії електромобілів, повідомляє Autocar.

Як зміняться платежі водіїв

BIK сплачують водії службових автомобілів, зокрема учасники програм salary sacrifice, за можливість використовувати машину в особистих цілях. Цю пільгу прирівнюють до додаткової зарплати та оподатковують за ставкою прибуткового податку, яка зазвичай становить 20% або 40%.

Податкову вартість автомобіля визначають як частку від його прейскурантної ціни. Розмір ставки залежить від вартості машини та рівня викидів CO2. Нині діють 27 податкових діапазонів — від 4% до 37%. За даними HMRC, три чверті водіїв службових авто сплачують BIK за транспорт із викидами менш як 50 г CO2 на кілометр.

Для електромобілів ставка BIK зросте з 4% у 2026/27 податковому році до 10% у 2030/31. Для платника податку за ставкою 20%, який користується Volkswagen ID.3 79kWh Style, щомісячний платіж збільшиться з 27 до 67 фунтів стерлінгів.

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Плагін-гібриди та витрати бізнесу

Для плагін-гібридів підвищення буде відчутнішим. Бюджет 2024 року скасував стимули для автомобілів із викидами від 1 до 50 г CO2 на кілометр, які заохочували більший запас електричного ходу, віднісши їх до єдиної 18-відсоткової категорії. Для Volkswagen Golf eHybrid із запасом електричного ходу 88 миль ставка BIK зросте з нинішніх 7% до 20% у 2030/31 році, а щомісячний платіж — із 44 до 133 фунтів.

Директор із консалтингу та стратегії Fleet Operations Дейв Бушнелл заявив, що бюджет став кроком до відновлення впевненості, але не зробив уживані електромобілі доступнішими для працівників. За його словами, водії й надалі сплачують податок, розрахований від початкової ціни автомобіля, навіть якщо той суттєво втратив у вартості.

Бюджет також підтвердив зміни до правил капітальних пільг для компаній, які купують автомобілі. Бізнес може списати 100% вартості електромобіля, 14% — для машин із викидами від 1 до 50 г CO2 на кілометр, і 6% — для авто з вищими викидами. Основна ставка для плагін-гібридів у цій категорії вже знизилася з 18% до 14% у квітні 2026 року та має скоротитися до 12% у квітні 2027-го. Водночас для орендованих автомобілів із викидами до 50 г CO2 на кілометр збережено можливість списувати 100% щомісячної орендної плати.

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