У Хоршемі припинився продаж LPG на останній АЗС — ABC News Australia

У місті Хоршем у штаті Вікторія, Австралія, водії залишилися без можливості заправити автомобілі скрапленим нафтовим газом (LPG), після того як остання місцева АЗС із таким видом пального перейшла під зовнішнє управління. Місто з населенням близько 20 тисяч людей розташоване приблизно за 300 кілометрів від Мельбурна.

Як повідомляє ABC News, найближчі колонки LPG тепер розташовані у Ворракнабілі — майже за 60 кілометрів від Хоршема. Тож водіям доводиться долати до 120 кілометрів в обидва боки або переходити на дорожчий бензин.

Водіям доводиться їхати до інших міст

Місцевий житель Баррі Натталл, чия вантажівка може працювати і на LPG, і на бензині, заявив, що поїздка до Ворракнабіля заправлятися газом економічно невигідна. Дейл Пікерінг, автомобіль якого працює виключно на LPG, зазначив, що після витрат на дорогу газ коштуватиме йому стільки ж, як бензин.

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Інша водійка Кайлі Голлідей розповіла, що не знала про припинення продажу LPG у місті та побоювалася, що з чвертю бака не зможе доїхати до наступного населеного пункту. Вона розглядала можливість попросити подругу супроводжувати її дорогою до Ставелла на випадок, якщо автомобіль зупиниться.

Попит на LPG скорочується

Продажі LPG у штаті Вікторія впали з 1,9 мільярда літрів у 2011 році до 242 мільйонів літрів у 2025-му. За даними ELGAS, кількість автомобілів на LPG в Австралії скоротилася приблизно з 500 тисяч у 2013 році до 200 тисяч.

Генеральний директор Australasian Convenience and Petroleum Marketers Association Рован Лі пояснив, що власники АЗС зазвичай не замінюють резервуари для LPG, коли ті зношуються, через падіння попиту та високу вартість інфраструктури. За його словами, вирішення ситуації з LPG у Хоршемі є малоймовірним. Механік Девід Гейтлі вважає, що найбільше від ситуації постраждають водії з низькими доходами, які користуються старими автомобілями на газі.

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