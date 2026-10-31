W mieście Horsham w stanie Wiktoria w Australii kierowcy stracili możliwość tankowania samochodów skroplonym gazem ropopochodnym (LPG) po tym, jak ostatnia lokalna stacja paliw oferująca ten rodzaj paliwa została objęta zarządem zewnętrznym. Miasto liczące około 20 tys. mieszkańców leży około 300 kilometrów od Melbourne.

Jak informuje ABC News, najbliższe dystrybutory LPG znajdują się teraz w Warracknabeal, niemal 60 kilometrów od Horsham. Kierowcy muszą więc pokonać do 120 kilometrów w obie strony albo przejść na droższą benzynę.

Kierowcy muszą jeździć do innych miejscowości

Miejscowy mieszkaniec Barry Nuttall, którego ciężarówka może jeździć zarówno na LPG, jak i na benzynie, powiedział, że podróż do Warracknabeal, aby zatankować gaz, jest ekonomicznie nieopłacalna. Dale Pickering, którego samochód działa wyłącznie na LPG, zauważył, że po uwzględnieniu kosztów podróży gaz będzie kosztował go tyle samo co benzyna.

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Inna kierowczyni, Kylie Holliday, powiedziała, że nie wiedziała o wstrzymaniu sprzedaży LPG w mieście i obawiała się, że mając ćwierć zbiornika paliwa, nie zdoła dotrzeć do następnej miejscowości. Rozważała poproszenie przyjaciółki, by towarzyszyła jej w drodze do Stawell na wypadek, gdyby samochód się zatrzymał.

Popyt na LPG spada

Sprzedaż LPG w stanie Wiktoria spadła z 1,9 miliarda litrów w 2011 roku do 242 milionów litrów w 2025 roku. Według ELGAS liczba pojazdów na LPG w Australii zmniejszyła się z około 500 tys. w 2013 roku do 200 tys.

Dyrektor generalny Australasian Convenience and Petroleum Marketers Association Rowan Lee wyjaśnił, że właściciele stacji paliw zazwyczaj nie wymieniają zbiorników LPG, gdy te się zużywają, ze względu na spadający popyt i wysokie koszty infrastruktury. Jego zdaniem rozwiązanie sytuacji z LPG w Horsham jest mało prawdopodobne. Mechanik David Gately uważa, że sytuacja najbardziej dotknie kierowców o niskich dochodach, korzystających ze starszych samochodów na gaz.

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