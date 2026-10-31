В городе Хоршем в штате Виктория, Австралия, водители остались без возможности заправлять автомобили сжиженным нефтяным газом (LPG) после того, как последняя местная АЗС с этим видом топлива перешла под внешнее управление. Город с населением около 20 тысяч человек расположен примерно в 300 километрах от Мельбурна.

Как сообщает ABC News, ближайшие колонки LPG теперь находятся в Уорракнабиле, почти в 60 километрах от Хоршема. Поэтому водителям приходится преодолевать до 120 километров в обе стороны или переходить на более дорогой бензин.

Водителям приходится ехать в другие города

Местный житель Барри Натталл, чей грузовик может работать и на LPG, и на бензине, заявил, что поездка в Уорракнабиль для заправки газом экономически невыгодна. Дейл Пикеринг, автомобиль которого работает исключительно на LPG, отметил, что с учетом дорожных расходов газ будет стоить ему столько же, сколько бензин.

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Другая водительница, Кайли Холлидей, рассказала, что не знала о прекращении продажи LPG в городе и опасалась, что с четвертью бака не сможет добраться до следующего населенного пункта. Она рассматривала возможность попросить подругу сопровождать ее по дороге в Ставелл на случай, если автомобиль остановится.

Спрос на LPG сокращается

Продажи LPG в штате Виктория упали с 1,9 миллиарда литров в 2011 году до 242 миллионов литров в 2025 году. По данным ELGAS, количество автомобилей на LPG в Австралии сократилось примерно с 500 тысяч в 2013 году до 200 тысяч.

Генеральный директор Australasian Convenience and Petroleum Marketers Association Рован Ли пояснил, что владельцы АЗС обычно не заменяют резервуары для LPG, когда те изнашиваются, из-за снижения спроса и высокой стоимости инфраструктуры. По его словам, решение ситуации с LPG в Хоршеме маловероятно. Механик Дэвид Гейтли считает, что больше всего от ситуации пострадают водители с низкими доходами, пользующиеся старыми автомобилями на газе.

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