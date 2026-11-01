В Китае компания Xiaomi в октябре поставила более 50 тысяч электромобилей. Это ее наивысший месячный результат с начала 2026 года. Производитель смартфонов наращивает выпуск автомобилей, чтобы достичь годовой цели по поставкам.

Поставки за десять месяцев

С января по октябрь Xiaomi поставила примерно 336 тысяч электромобилей. Месячные поставки компании превысили 30 тысяч автомобилей в августе и 40 тысяч в сентябре, сообщает The Express Tribune.

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Xiaomi планирует поставить 550 тысяч автомобилей в течение 2026 года. Результат за первые десять месяцев составляет около 61% от этой цели.

Показатели других производителей

Leapmotor в октябре поставила более 100 тысяч автомобилей четвертый месяц подряд и установила новый рекорд. BYD реализовала 490 168 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 10,97% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5,74% больше, чем в сентябре.

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